Giannis Antetokounmpo entra nel calcio: è un nuovo socio del Nashville in MLS

Il cestista greco entra in società insieme ai fratelli: "Ho sempre sognato di possedere un club, è stato il mio primo sport".

Quando la Grecia vince gli Europei di calcio in Portogallo, Giannis Antetokounmpo aveva quasi 10 anni: insomma, piena consapevolezza di quanto la Nazionale greca stesse facendo. La storia, in breve.

E' da sempre tifoso dell'Olympiacos, club che gli ha fatto apprezzare Giovanni Silva de Oliveira, in biancorosso tra il 1999 e il 2005: adorava, comunque, Thierry Henry. E come dargli torto.

Giannis Antetokounmpo, però, è conosciuto a tutti come "The Alphabet", o "The Greek Freak": semplicemente una delle migliori ali grandi di sempre, in NBA.

Cestista meraviglioso, miglior marcatore della storia dei Milwaukee Bucks, con cui ha vinto il titolo nel 2021, dopo essere eletto MVP. Insomma: un'icona del basket.

Ed è proprio questo legame tra calcio e palla a spicchi che viene esaltato da tutto ciò che è accaduto a Nashville, in questi giorni: a 570 milia a Sud da dove è esploso il talento di Giannis.

E non riguarda solo lui, la cosa: gli Antetokounmpo ("The Greek Freak" e i suoi fratelli Thanasis, Kostas e Alex, cestisti anche loro) sono entrati a far parte del Nashville SC, club che dal 2020 milita in Major League Soccer.

"Mio padre era un calciatore professionista: il calcio è stato il primo sport di cui mi sono innamorato".

Parole, quelle di Giannis, che sanno di "sliding door": nel video che annuncia l'ingresso in società come soci di minoranza (quello di maggioranza è John Ingram) lo si vede mostrare una maglia numero 34. La sua a Milwaukee.

"Ho sempre avuto questo sogno": dall'NBA al calcio, passando attraverso un filo rosso simbolico che lega il passato in Giannis al suo futuro.