Gianni Minà è morto: il giornalista aveva 84 anni

A causa di una malattia cardiaca è scomparso uno dei più famosi giornalisti degli ultimi decenni.

A 84 anni è scomparso Gianni Minà. Tra i più noti giornalisti dell'ultimo secolo, si è spento a Roma a causa di una malattia cardiaca.

"Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca" scrive la pagina ufficiale Facebook. "Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari.Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità".

Minà ha seguito otto Mondiali di calcio, contribuendo a creare e rendere storiche diverse trasmissioni, come L'Altra domenica e Blitz. Nel corso della carriera ha lavorato in Rai in programmi come Dribbling e La Domenica Sportiva, dopo aver iniziato a Tuttosport, diretto per un biennio negli anni '90.

Legatissimo a diversi personaggi dello sport, il nome di Minà è probabilmente noto al grande pubblico soprattutto per il rapporto con Diego Armando Maradona.

Di Minù il documentario reportage del 2001 'Maradona: non sarò mai un uomo comune', che racconta il più intimo Diego Armando.