Giana Erminio promossa in Serie C: ufficiale il ritorno tra i professionisti dopo un solo anno di purgatorio

Dopo la retrocessione dello scorso anno, il club di Gorgonzola vince il campionato di Serie D e ritorna in grande stile tra i professionisti.

Dopo un solo anno di purgatorio, in casa Giana Erminio splende nuovamente la luce: la formazione di Gorgonzola è ufficialmente promossa in Serie C.

Al culmine di un entusiasmante testa a testa con la Pistoiese, la squadra sapientemente guidata da Andrea Chiappella ha centrato l'obiettivo, riappropriandosi di quella categoria persa soltanto un anno fa.

La Giana, infatti, aveva chiuso la stagione 2021/22 al penultimo posto nella regular season per poi arrendersi ai playout contro il Trento.

In estate, il club brianzolo ha optato per la soluzione interna, affidandosi ad un tecnico cresciuto all'interno del settore giovanile - guidando la Berretti e la Primavera - nonché ex calciatore e capitano della squadra biancazzurra.

Una scelta evidentemente vincente perché la Giana - che non giocava in Serie D dal 2014 - si è prontamente calata nei meccanismi di una categoria molto livellata e assai complicata.

Tra gli uomini copertina della stagione, si segnala la grande annata di Fall Maguette, capocannoniere del torneo con 21 goal in 29 partite, ai quali si aggiungono i 13 centri del veterano Fabio Perna, che all'alba dei 37 anni si è confermato tra i leader.

Loro due i fari di un collettivo che ha funzionato semplicemente a meraviglia e che ora, dopo il salto di categoria, mette nel mirino un altro ambizioso progetto, ovvero quello del 'double': la Giana, infatti, disputerà la finale di Coppa Italia di Serie D il prossimo 28 maggio contro il Pineto. Altri 90' per suggellare un'annata 2022/23 da custodire nell'album dei ricordi.