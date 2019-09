Giampaolo rammaricato: "È stata la miglior partita del Milan"

Il Milan cade a Torino e incassa la terza sconfitta stagionale. Giampaolo nel post: "Ci serve il conforto del risultato".

Terza sconfitta stagionale per il : il vince 2-1 con doppietta di Andrea Belotti e complica ancora di più l'inizio di stagione di Marco Giampaolo sulla sua nuova panchina.

Il tecnico rossonero ha commentato a 'Sky Sport' la prestazione dei rossoneri, affermando che è stata la miglior prestazione del Milan nella stagione.

"Non abbiamo avuto il cinismo di chiuderla, fino all’azione dell’1-1 non abbiamo rischiato nulla. Abbiamo avuto la forza di creare anche altre due occasioni. Era una partita da chiudere e vincere. È stata la miglior partita giocata dal Milan per intensità e personalità”.

Giampaolo ha mostrato rammarico per la mancanza del risultato, ma ribadisce fiducia nella squadra, sia nei 'nuovi' in campo oggi che nei 'vecchi' che hanno giocato nelle scorse gare.

“Bisogna avere il conforto del risultato per predicare un certo verbo, ma questa sconfitta maturata in maniera immeritata ci sta. Rallenta la crescita, ma ho un gruppo giusto. Spero che i ragazzi non arretrino. Io non tolgo niente a quelli che han giocato prima, ho un gruppo solido e moralmente a posto, anche i più contestati sono trascinatori. La mia credibilità nei loro confronti è al di sopra di ogni sospetto”.

Il tecnico ha fornito la sua spiegazione sui cambi, con Leao tolto al 65' per inserire Bonaventura.