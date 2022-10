"Wear your heart on your sleeve": Milan e Off-White svelano la giacca off-pitch dei rossoneri

Il club rossonero e l'azienda d'abbigliamento italiana, sulla scia della partnership siglata, hanno presentato le giacche pre-gara.

Una volta scesi in campo a Stamford Bridge, nel pre-partita della sfida di Champions League contro il Chelsea, i giocatori del Milan hanno subito attirato l'attenzione di tutti, incuriositi dalle nuove giacche off-pitch.

Il Varsity Jacket indossata dai rossoneri è particolare, ruba l'occhio: merito della partnership che il "Diavolo" ha siglato con Off-White, azienda d'abbigliamento di lusso italiana, che mette al primo posto i temi di Style and Culture.

Il logo stilizzato sul petto, con un tridente con sette stelle (quante sono le Champions League conquistate dal Milan) e le lettere "ACM" è solo uno dei tanti dettagli presenti nella giacca, di color crema.

Cuciti, poi, tutti i successi del Milan, con scritta in corsivo nera: dagli Scudetti agli altri trofei, sono tutti presenti nella parte anteriore.

Sul retro del Varsity Jacket (color crema e, nelle maniche, in pelle bianca con toppe grafiche) è presente un diavolo con le scritte "Abloh" (richiamo a Virgil Abloh, fondatore del brand) e "Off-White".

Off-White

Sulla manica destra, poi, è presente un numero che rimanda al numero personale di ogni giocatore rossonero: il Milan e Off-White, comunque, hanno riformulato il concetto di divisa pre-gara, in linea con la campagna "Wear Your Heart on Your Sleeve", "Indossa il tuo cuore sulla manica".

DOVE ACQUISTARE LE GIACCHE PRE-GARA DEL MILAN

Le giacche pre-gara del Milan sono disponibili, in pre-order, sul sito Off-White tra l'11 e il 23 ottobre 2022: parte del ricavato sarà donato a Fondazione Milan.