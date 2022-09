Ghirelli prepara la rivoluzione in Serie C: "In inverno si potrebbe giocare di mattina"

Il presidente della Lega Pro annuncia possibili modifiche alla normale programmazione dei calendari, già dal prossimo inverno.

La Serie C, negli ultimi anni, ha subito grandi modifiche, alla ricerca della quadra giusta per rendere il format appetibile e fruibile a tutti: la missione dei vertici non è riuscita del tutto.

Tra squadre che sono state estromesse dal campionato in corsa e altre che sono fallite alla fine della stagione, la Lega Pro procede, passo dopo passo, verso la rivoluzione.

Una nuova idea è stata annunciata direttamente dal presidente, Francesco Ghirelli, in occasione della sua visita allo stadio Viviani per la sfida tra Potenza e Foggia.

"In pieno inverno le gare di Serie C potrebbero essere anticipate a orari mattutini".

Questa la grande novità per la stagione in corso, che potrebbe diventare realtà già dal prossimo inverno: in Serie C, per intenderci, si gioca già da diversi anni alle 12:30, ciò vorrebbe dire anticipare ancora.

"L'ipotesi dipende dal prossimo consiglio di Lega".

Un'idea non lontanissima dalla realtà, insomma, che potrebbe aggiungersi alle tante novità che in questi anni hanno provato a rivoluzionare la Serie C.