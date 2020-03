Getafe-Celta Vigo 0-0: passo falso per Bordalás al Coliseum Alfonso Pérez

Prima di affrontare l'Inter in Europa League, il Getafe inciampa contro il Celta Vigo in campionato. Fallisce il salto al terzo posto.

In attesa della sfida contro l' di , il non riesce ad agganciare il terzo posto in classifica nella , pareggiando soltanto zero a zero contro il Vigo, impegnato nella lotta per la salvezza.

La partita, come quasi tutte quelle della squadra di José Bordalás, è a tratti parecchio noiosa e senza troppe azioni da goal. Poche chance nella prima frazione, mentre nella ripresa la partita si sveglia anche grazie agli ingressi di Angel e Kendy per il Getafe.

Il Getafe si vede annullare un goal per fuorigioco al 77', ma continua il forcing offensivo senza farsi abbattere, anche quando all'82' Arambarri finisce sotto la doccia per doppia ammonizione.

Altre squadre

Gli uomini di Óscar García Junyent si compattano in difesa e provano soltanto qualche disperato contropiede con Pione Sisto e Brais Mendez. Ma la partita non regala altre chance e altre emozioni: soltanto un punto in più in classifica per il Getafe, che si porta ad una sola lunghezza dal terzo.