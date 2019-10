Gervinho e i 3 goal annullati in 7 giornate: "Il prossimo sarà buono"

Sfortunato protagonista nelle prime 7 giornate, Gervinho ironizza su Facebook: "Allenatori del Fantacalcio, che dite: 3 sono sufficienti?".

Un goal annullato contro la , addirittura due contro il . Nessuno, in questo senso, è stato tartassato più di Gervinho nelle prime 7 giornate di campionato. Non solo l'ivoriano, ovviamente: anche chi se l'è scelto nella propria squadra di Fantacalcio non può essere particolarmente felice.

Un periodo buio che l'attaccante del si augura possa concludersi presto. Ed è lui stesso a dare fiducia ai fantacalcisti con un simpatico post sul proprio profilo Facebook.

"Miei allenatori del Fantacalcio che dite tre sono sufficienti? Dai che il prossimo sarà buono".

Sotto accusa da parte di Gervinho c'è anche e soprattutto la VAR, che in tutte e tre le occasioni ha strozzato in gola l'urlo dell'ex giallorosso. Due volte per fuorigioco, una per un precedente fallo di Hernani su Magnanelli.

Al rientro dalla sosta, toccherà al pararsi contro la voglia di andare a segno di Gervinho. Fin qui l'ivoriano ha realizzato appena una rete, alla seconda giornata contro l' : lì la VAR non è potuta intervenire.