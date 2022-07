Germania-Francia Femminile 2-1: Popp si prende la scena e si regala la finale di Wembley

La Nazionale di Voss-Tecklenburg guadagna la finale degli Europei femminili battendo le francesi: sfideranno l'Inghilterra.

Alla fine la Francia è caduta a un passo dall'ultimo step, da Wembley e lo ha fatto a causa di una Germania che si è dimostrata superiore per tutta la sfida di Milton Keynes.

Perché questi sono senza alcun dubbio gli Europei di Alexandra Popp: l'attaccante del Wolfsburg non si ferma più e riscrive la storia della sua Nazionale e della sua carriera, in maniera indelebile.

Prima giocatrice a segnare in cinque gare consecutive nel torneo, giocatrice della semifinale, di gran lunga e per distacco: in poche parole, una forza della natura, come quando nel primo tempo, al 40', anticipa tutti in area di rigore e in spaccata batte Peyraud-Magnin per l'1-0 momentaneo, facendo gioire Martina Voss-Tecklenburg.

Che, d'altra parte, si trova a disposizione una squadra ben più forte anche delle avversità e della sfortuna: la stessa che ha consentito alla Francia di pareggiare al 45', quando sul tiro da fuori di Diani il pallone ha sbattuto prmia sul palo, poi sulla schiena di Frohms, insaccandosi.

Nel secondo tempo, comunque, ci ha pensato ancora lei: ancora Alexandra Popp, che al 76' incorna svettando sul cielo di Milton Keynes, mandando in paradiso le sue compagne.

Senza appello: sei goal in cinque gare, una media di occasioni pericolose spaventose. La Germani è anche e soprattutto l'immagine chiave del suo capitano, che contrasta alla perfezione con quella delle francesi, favorite alla vigilia, ma un po' sulle gambe.

Questo l'unico alibi della Nazionale di Corinne Diacre, che dopo aver superato l'Olanda solo ai tempi supplementari è arrivata un po' stanca alle semifinali, pagando qualcosa.

Ma alla fine sarà ancora la Germania a contendersi la coppa, in finale: troverà un'Inghilterra che a Wembley giocherà in casa, agli Europei. Una scena già vista, ma da altre prospettive.