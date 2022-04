German Denis infinito: è il più anziano marcatore della storia della Serie B

Il pomeriggio per la Reggina non è stato dei migliori: 1-4 al Granillo contro il Como, sconfitta pesantissimo. Il calcio va così. Gli amaranto sono già salvi, ma centrano la seconda gara senza successo.

I riflettori, però, si accendono lo stesso e a prendersi la scena è, per l'ennesima volta nella sua carriera, German Denis. Un giocatore infinito.

Il suo passato in Serie A è noto: nel 2008 arriva al Napoli dall'Independiente, quindi si trasferisce, nelle stagioni successive, all'Udinese e all'Atalanta, prima di lasciare l'Italia e di ritornare in Argentina (e di vivere un'esperienza in Perù, nell'Universitario).

Nel 2019, poi, la Reggina lo chiama per tentare l'assalto alla Serie B: e lui fa quel che gli riesce meglio, nonostante l'età. Segnare, anche in Serie C: in B la storia non cambia. L'anno scorso 4 goal per lui, a quasi 40 anni.

Con il gol messo a segno, German #Denis diventa il calciatore più esperto ad aver segnato nel campionato di #SerieBKT 🎯 pic.twitter.com/71nHbc5YN7 — Reggina 1914 (@Reggina_1914) April 30, 2022

Mancava la ciliegina sulla torta: la stagione sta finendo, quella contro il Como è la penultima giornata, l'ultima al Granillo e Denis conferma di essere un attaccante straordinario. Al 52' c'è un cross basso di Adjapong sul quale si avventa l'argentino per il momentaneo 1-2.

Con la rete messa a segno diventa il più anziano marcatore della storia della Serie B a 40 anni e 7 mesi: oltretutto, con questo goal si allunga a 25 la striscia di anni solari consecutivi con almeno una marcatura, in carriera. Infinita come lui: semplicemente "El Tanque".