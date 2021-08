Si spegne una delle più grandi leggende di sempre: è morto Gerd Muller

L'ex fuoriclasse di Bayern Monaco e Nazionale tedesca, ex Pallone d'Oro, è scomparso a 75 anni. Era malato da tempo.

Semplicemente, Gerd Müller. Uno dei più grandi goleador della storia del calcio, un simbolo, un mito oltre il tempo. A 75 anni, l'ex bomber di Bayern Monaco e Nazionale tedesca è scomparso: un lutto che lascia il mondo del pallone senza uno dei suoi più grandi interpreti.

E' stato lo stesso Bayern Monaco, club con cui Muller ha vinto tutto e a più riprese, ad annunciare la morte del Pallone d'Oro 1970, uno dei calciatori più vincenti di sempre, grazie alle tre Champions League conquistate con i bavaresi, agli Europei del 1972 e ai Mondiali del 1974.

Muller faceva i conti da tempo con una brutta malattia, che lo ha portato via a 75 anni. Nel 2015, la moglie di Gerd Muller aveva rivelato alcuni dettagli riguardo la battaglia della leggenda tedesca contro la demenza, evidenziando come il marito trascorresse la maggior parte del tempo sdraiato a letto, raramente sveglio e mangiando pochissimo, mentre continuava a ricevere assistenza in una casa di cura in Baviera.

Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, ha commentato così la scomparsa della più grande leggenda del club:

“La notizia della morte di Gerd Müller ci rattrista profondamente tutti. È una delle più grandi leggende nella storia dell'FC Bayern, i suoi successi non hanno rivali fino ad oggi e faranno parte per sempre della grande storia del club e di tutto il calcio tedesco. Come giocatore e persona, Gerd Müller rappresenta l'FC Bayern e il suo sviluppo in uno dei più grandi club del mondo come nessun altro. Gerd sarà per sempre nei nostri cuori".

Elencare i successi di Muller è veramente dura, considerata una lista praticamente infinita: sette volte capocannoniere del torneo tedesco, due volte Scarpa d'Oro, quattro volte leader dei marcatori in Champions, tredici volte vincitore di vari trofei con il Bayern Monaco.

Con la Nazionale tedesca, Muller ha siglato 68 reti in 62 gare, mentre con le maglie di club, soprattutto Bayern Monaco (ma anche 51 centri con Nordlingen e 40 con i Lauderdale Strikers) ben 661, per un totale realizzativo in vent'anni di carriera di oltre 700 marcature.