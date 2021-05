Gerard Moreno segna in finale di Europa League e simula il vaccino durante l'esultanza

Il giocatore del Villarreal ha sbloccato la finale di Europa League contro il Manchester United e durante l'esultanza ha simulato l'iniezione.

Promessa mantenuta per Gerard Moreno, che nel primo tempo ha sbloccato la finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United portando in vantaggio gli spagnoli.

Si @GerardMoreno9 marca gol en la final y veis que tira de jeringuillón en la final, es por nosotros y por las vacunas.



OJALÁ MARQUE, JODER pic.twitter.com/1xZqNtz5bR — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 20, 2021

Moreno infatti durante l'esultanza ha simulato il gesto del vaccino, proprio come promesso qualche giorno fa durante la trasmissione televisiva 'La Resistencia'.

La particolare esultanza di Moreno è una dedica a tutti i sanitari spagnoli che in queste settimane, come sta accadendo anche in Italia, sono impegnati in una campagna di vaccinazione senza precedenti contro il Covid-19.