Genoa, ora è ufficiale: Thiago Motta nuovo allenatore

Thiago Motta torna in Italia per il suo primo incarico da capo allenatore tra i professionisti: è ufficialmente il nuovo tecnico del Genoa.

Ora c’è anche l’ufficialità: il cambia allenatore. Esonerato Aurelio Andreazzoli dopo 8 giornate di campionato, al suo posto in panchina arriva Thiago Motta. L’italo-brasiliano ha firmato fino a giugno 2020 con rinnovo automatico in caso di salvezza, come comunicato dal club ligure.

"Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Thiago Motta, ex giocatore rossoblù nella stagione 2008/09 e reduce dai trascorsi nel Paris Saint Germain. Motta ha diretto la ripresa odierna degli allenamenti al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai rappresentanti degli organi d’informazione è prevista mercoledì 23 ottobre, alle 14:30, presso la sala stampa della sede sociale di Villa Rostan".

Per l’ex centrocampista di , e si tratta del primo incarico in panchina da professionista. La scorsa stagione ha guidato l’Under 19 del PSG, club con cui si è ritirato nel luglio 2018. Con i francesi ha giocato 231 partite in carriera.

Si tratta di un ritorno a Genova, visto che Motta era stato giocatore del ‘Grifone’ per una stagione, dal settembre 2008 al giugno 2009, prima di passare all’Inter insieme a Diego Milito e vincere il ‘triplete’ con Mourinho in panchina. Precedentemente aveva giocato anche 147 partite con il Barcellona, dopo aver rischiato di doversi ritirare a 25 per diversi infortuni al ginocchio, poi dimenticati. Nella carriera di Thiago Motta ci sono anche 30 presenze con la nazionale italiana e un goal all’attivo.

Thiago Motta prenderà il posto di Andreazzoli, che nelle sue 8 partite sulla panchina rossoblù ha collezionato soltanto 5 punti, frutto di una vittoria con la e due pareggi, contro e . Troppo poco per convincere Preziosi. Il Genoa inizia una nuova era, con un grande ex in panchina.