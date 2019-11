Genoa-Udinese 1-3: riscatto friulano, rossoblù a picco

L'Udinese espugna il Ferraris e ribalta il Genoa. De Paul, Sema e Lasagna rimontano dopo la rete iniziale di Pandev e regalano tre punti ai friulani.

L' fa il colpo: alla prima dopo l'esonero di Igor Tudor e con il suo vice Gotti in panchina, i friulani ribaltano il . Da 1-0 a 1-3 per un nuovo inizio dopo il cambio in panchina e dopo un primo tempo di sofferenza.

L'effetto Thiago Motta infatti si vede da subito per i padroni di casa, sia nelle conferme di formazione, sia nella prima metà del primo tempo: il Genoa è vivace e concreto con il suo 4-2-3-1, tanto che dopo 22 minuti arriva il goal del vantaggio firmato da Pandev dopo uno splendido dialogo con Kouamé.

Dura però poco il vantaggio rossoblù: alla mezz'ora l'Udinese si sveglia e inizia un'altra partita, con maggior equilibrio. La inaugura De Paul che chiude un'azione palla a terra con una precisa conclusione dal limite che non lascia scampo all'incolpevole Radu.

Dopo il goal cambia tutto: il Genoa riesce a rimanere dentro la partita, ma perde le distanze e rischia anche di subire le folate dell'Udinese e dei due attaccanti Nestorovski e Okaka. Il numero 7 nonostante la stanchezza a 3 minuti dalla fine ha la lucidità per fare la sponda su Sema, che col sinistro sfonda la porta e ribalta il punteggio.

Nel finale arriva anche il sigillo di Lasagna per chiudere il match. Quinta sconftta nelle ultime 6 partite per il 'Grifone', mentre l'Udiinese ritrova la vittoria dopo gli 11 goal subiti nelle ultime 2 partite. Bianconeri a 13 punti, Genoa sempre fermo a 8.

IL TABELLINO

GENOA-UDINESE 1-3

MARCATORI: 22' Pandev, 32' De Paul, 87' Sema, 90+4' Lasagna

GENOA (4-2-3-1): Radu 5.5; Ghiglione 6, Romero 5.5 (70' Sanabria 5), Zapata 5.5, Ankersen 5.5 (64' Barreca 5); Schöne 6, Agudelo 6; Pandev 6.5, Saponara 5 (52' Radovanovic 5), Kouamé 6; Pinamonti 6.

UDINESE (3-5-2): Musso 6.5; Nuytinck 6.5, Troost-Ekong 5.5, De Maio 6 (65' Becao 6.5); Opoku 6, Mandragora 6.5, Walace 6, De Paul 7, Sema 7; Okaka 7 (89' Teodorczyk s.v.), Nestorovski 6.5 (72' Lasagna 7).

AMMONITI: Sema, Nuytinck.

ESPULSI: nessuno.