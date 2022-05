Il Genoa torna in Serie B dopo 15 anni: fatale la sconfitta del Cagliari

Il tempo dei calcoli in casa Genoa è finito: seduti a guardare Cagliari-Inter e il relativo risultato, che ha visto perdere i rossoblù 1-3, il Grifone si rassegna e retrocede in Serie B.

Una stagione molto particolare, quella del Genoa, che ha visto anche il passaggio di proprietà a 777 Partners e la fine dell'era Preziosi in presidenza. Insomma: tempo di rivoluzione.

Il Genoa ripartirà dalla serie cadetta, visto che l'unico modo per potersi salvare era un arrivo a 3 con Salernitana e Cagliari: la sconfitta della formazione di Agostini all'Unipol Domus spegne anche le residue speranze di salvezza.

Non sono bastati i due cambi in panchina che hanno visto avvicendarsi Ballardini, Shevchenko e Blessin, con la parentesi Konko "ad interim" per una sola giornata (la ventiduesima).

Il Genoa ritorna in Serie B dopo 15 anni dall'ultima volta e dopo 27 anni dall'ultima retrocessione: il calcio sa essere tremendo, a volte.