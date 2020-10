Genoa-Torino rinviata, anche Destro positivo al Coronavirus

Genoa-Torino rinviata a data da destinarsi dopo i casi di Coronavirus tra i rossoblù. Il Grifone: "Destro debolmente positivo".

La Lega ha deciso: - di , valida per la terza giornata, è stata rinviata in seguito ai casi di positività al Coronavirus riscontrati in casa Grifone .

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi della gara Genoa-Torino, programmata per sabato 3 ottobre 2020 con inizio alle ore 18:00 e valida per la 3ª giornata di andata del Campionato di Serie A TIM".

Troppo rischioso e impensabile per i rossoblù prepararsi al match previsto sabato pomeriggio a Marassi, ecco perchè si è scelto di non disputare la partita tra i liguri e la squadra di Marco Giampaolo.

Come fa sapere 'Sky', però, il rinvio causa Coronavirus di Genoa-Torino rappresenterà un caso isolato: in Serie A, infatti, verrà adottata la misura dell'UEFA secondo cui con almeno 13 calciatori negativi e disponibili (12 più un portiere) si potrà scendere in campo. I 13 calciatori verranno calcolati tra quelli che hanno il numero di maglia.

Inoltre, le società che registreranno nelle proprie rose almeno 10 positivi al Covid-19 in una settimana, potranno fare richiesta di non disputare il proprio impegno soltanto una volta in un anno.

Nel frattempo, il Genoa rende nota la positività di Mattia Destro che dunque si aggiunge ai 15 tesserati già positivi.