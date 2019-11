Genoa-Torino 0-1: Grifone fermato dai legni, decide Bremer

Il Torino torna alla vittoria imponendosi per 1-0 sul campo del Genoa. Al Ferraris a decidere è una rete di Bremer.

Serviva una vittoria al per tentare di cambiare marcia in campionato e la vittoria, sofferta, è arrivata sul campo di un chiamato anche a fare i conti con la sfortuna. La compagina guidata da Walter Mazzarri si impone per 1-0, un risultato che le permette di guadagnare posizioni e che al contempo tiene il Grifone incatenato alle zone roventi di classifica.

Al Luigi Ferraris chi si aspettava una partita fin da subito vibrante è rimasto probabilmente deluso. I ritmi della gara sono stati abbastanza elevati soprattutto nella prima mezz’ora, ma la cosa non è coincisa con grandi ribaltamenti di fronte e soprattutto con occasioni degne di nota. Il Genoa ha dato fin dalle prime battute l’intenzione di voler tenere in mano il pallino del gioco, ma l’ha fatto senza grande qualità e lucidità e questo anche perché frenato da un Torino ottimamente disposto.

I granata hanno proposto tanto pressing che ha permesso loro di guadagnare pian piano metri sul campo, la lieve supremazia territoriale, in avanti si è fatta sentire l’assenza di Belotti in termini di attacco alla profondità, si è però tradotta in un’unica vera chance: quella capitata al 29’ ad Ansaldi che in scivolata ha messo la sfera di poco a lato alla sinistra di Radu. E’ stato questo l’unico vero sussulto di una frazione che si è chiusa con il Genoa in avanti alla ricerca di quella folata vincente che non è arrivata.

Nella ripresa le due squadre si allungano e a trarne beneficio è ovviamente lo spettacolo. Il Torino torna a rendersi insidioso al 49’ ancora con Ansaldi, ma corso il pericolo sono i padroni di casa che trovano la forza di reagire e di cambiare l’inerzia del match. Prima al 52’ è Pandev a fallire una ghiotta occasione da ottima posizione all’interno dell’area di rigore, poi al 56’ ed al 57’ sono i legni a frapporsi tra il Grifone ed il vantaggio fermando Agudelo (traversa su destro dal limite) e Favilli (palo pieno a Sirigu praticamente battuto).

Al 77’, nel momento migliore dei rossoblù, la rete che sblocca il risultato: calcio d’angolo battuto dalla destra da Verdi, Bremer salta più in alto di tutti e con un gran colpo di testa non lascia scampo a Radu. E’ l’episodio che decide il match e che lancia i granata. Al Genoa, positivo soprattutto nei secondi 45’, non resta altro che recriminare.

IL TABELLINO

GENOA-TORINO 0-1

MARCATORI: 77’ Bremer

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi (46’ Ankersen), Pajac; Schone, Cassata; Agudelo, Pandev, Sturaro (82’ Gumus); Favilli (66’ Pinamonti). All.: Thiago Motta

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli (64’ Meité), Ansaldi (69’ Laxalt); Lukic, Berenguer, Verdi (88’ Edera). All.: Mazzarri

Arbitro: Massa

Ammoniti: Baselli (T), Sturaro (G), Edera (T)

Espulsi: Edera (T)