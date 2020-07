Genoa-SPAL, le formazioni ufficiali: Pandev e Falque dal 1'

Il Genoa sceglie un assetto molto offensivo per affrontare la SPAL: in attacco un tridente formato da Pandev e Falque a supporto di Pinamonti.

GENOA (3-4-2-1): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Schone, Behrami, Cassata; Falque, Pandev; Pinamonti.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Tunjov, Missiroli, Dabo, Strefezza; Floccari, Petagna.

Genoa e SPAL si affrontano in uno degli scontri diretti della 31esima giornata di . In palio ci sono punti fondamentali per la salvezza, anche se ovviamente la situazione della squadra di Di Biagio è più complicata rispetto a quella della banda di Nicola.

Davide Nicola sceglie l'attacco pesante per giocare lo scontro diretto contro la SPAL. Prima punta Pinamonti, alle sue spalle sia Iago Falque che Pandev. Diga di centrocampo formata da Behrami e Schone. Terzetto di difesa con Goldaniga, Zapata e Masiello.

Di Biagio schiera la sua SPAL con l'attacco formato da Floccari e Petagna. Saranno assistiti sulle fasce da Strefezza e Tunjov. Difesa a quattro composta da Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca.