Genoa in festa per Schone: "Spero di segnare su punizione nel Derby"

Il centrocampista danese è l'acquisto a sorpresa del Genoa per la prossima stagione. Pronto a diventare idolo dei tifosi rossoblù.

Accoglienza trionfale a Genova per Lasse Schone, centrocampista danese che nell'ultima stagione ha stupito con l' di Ten Hag. A sorpresa il 33enne ex NEC ha scelto la squadra allenata da Andreazzoli per proseguire la sua carriera e ritroverà il vecchio compagno De Ligt quando sfiderà la .

Ha le idee chiarissime Schone, consapevole dell'importanza della stracittadina ligure per il . In vista dell'impegno del 15 dicembre e del 3 maggio, il centrocampista ha spiegato nello specifico in che modo vorrebbe segnare contro la .

Schone è pronto a diventare idolo del Genoa:

"Spero di fare del mio meglio e magari segnare anche qualche goal, possibilmente su punizione…".

In qualche modo Schone è comunque già idolo, vista la festa al suo arrivo in aeroporto:

"Sono molto contento di essere qua. Non mi aspettavo un’accoglienza del genere, queste persone sono incredibili, anche se mi avevano già raccontato di quanto fossero attaccate alla squadra".

Schone aveva altre offerte, ma ha deciso di lasciare l'Eredivisie per la :