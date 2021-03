Genoa-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Destro e Keita titolari

Le formazioni ufficiali del Derby della Lanterna: il Genoa con il 3-5-2 con Shomudorov e Destro. La Sampdoria con il 4-3-1-2 con Keita e Quagliarella.

GENOA (3-5-2) Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Goldaniga, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Shomurodov, Destro.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal; Verre; Keita, Quagliarella.

Il Genoa di Ballardini in campo con il 3-5-2 con Perin in porta, Masiello, Radovanovic e Criscito in difesa. Goldaniga e Zappacosta esterni, Zajc, Badelj e Strootman in mezzo. Shomudorv e Destro in avanti.

La Sampdoria di Ranieri scende in campo con Audero in porta, Bereszynski e Augello terzini, Colley e Tonelli in mezzo. Candreva, Adrien Silva ed Ekdal in mezzo. Verre trequartista con Keita e Quagliarella coppia di attaccanti.