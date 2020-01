Genoa-Roma 1-3: I giallorossi rialzano la testa, Marassi espugnato

Nell'ultima gara prima del Derby, la Roma dimentica le sconfitte contro Torino e Juventus battendo il Genoa in trasferta.

Dopo le sconfitte contro le squadre torinesi, la riparte da Genova. La squadra di Fonseca si rialza, allungando in zona Champions in attesa della sfida che l' giocherà lunedì contro la . battuto 3-1, secondo k.o consecutivo per Nicola dal suo ritorno in città.

Avvio di gara subito in salita per il Genoa, che dopo appena sei minuti deve fare i conti con il vantaggio degli ospiti. Under parte sulla destra, rientra e crossa verso il centro: Pellegrini non tocca ma inganna Perin, che non può altro che subire la rete del giocatore turco, nuovamente in rete dopo un lungo digiuno.

Il Genoa non riesce a rispondere alla rete subita e anzi rischiando di subire a più riprese il raddoppio. Perin è sicuro però su Dzeko e Under, mentre dall'altra parte Pau Lopez deve fare gli straordinari respingendo in pochi attimi su Cassata prima e Ghiglione poi.

Gara viva e con poche soste, sopratutto nel finale di primo tempo. Prima Biraschi devia maldestramente il tiro-cross di Spinazzola, autore di un'ottima azione personale, dunque la difesa della Roma pochi secondi dopo si fa trovare impreparata sul lancio lungo per Pandev, abile a superare Pau Lopez in uscita.

Torna in campo più deciso il Genoa, che deve però fare i conti con un Pau Lopez attento e perfetto nel dire di no agli avanti di casa: miracoloso sul colpo di testa di Goldaniga, preciso sulla conclusione di Barreca. La Roma indietreggia, tenendo il campo e aspettando l'occasione giusta che arriva al 75'.

Ci pensa Pellegrini, dietro Luis Alberto il miglior assist-man del campionato, ad innestare Dzeko, supportato dall'errore di Perin sul rilancio. Per il bosniaco è un gioco da ragazzi mettere dentro il terzo goal della Roma e chiudere la gara, sorridendo in vista del Derby.

IL TABELLINO

GENOA-ROMA 1-3

Marcatori: 6' Under (R), 44' aut. Biraschi (R), 45' Pandev (G), 75' Dzeko (R)

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ghiglione, Sturaro (91' Radovanovic), Schone, Cassata (71' Favilli), Barreca; Pandev, Sanabria (86' Agudelo)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (86' Cetin), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout (73' Cristante), Diawara; Under (88' Bruno Peres), Pellegrini, Kluivert; Dzeko

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Veretout (R), Romero (G), Dzeko (R), Cassata (G), Pau Lopez (R)

Espulsi: -