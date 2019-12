Genoa rimontato, Thiago Motta: "Usciamo comunque più forti"

Il spreca due reti di vantaggio sul campo del e chiude la gara addirittura in nove uomini, complicando il proprio cammino anche in vista del prossimo derby di Genova, ma Thiago Motta si mostra comunque soddisfatto della prova offerta dai suoi.

Ai microfoni di 'DAZN', l'allenatore rossoblù ha commentato la prestazione dei suoi giocatori:

"Nel primo tempo siamo stati bravi potevamo segnare anche di più. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i giocatori hanno lottato sino alla fine. usciamo più forti da questa partita. I ragazzi sono rimasti uniti e compatti e abbiamo comunque cercato anche in dieci di vincere la partita. In nove era difficile, ma la squadra ha lavorato bene e deve uscire a testa alta".

Ingenua l'espulsione di Agudelo, che ha inevitabilmente influito sul risultato e sul finale di gara:

"Io giudico i miei giocatori e non gli episodi. Ci sono situazioni che dobbiamo migliorare, non possiamo prendere goal del genere, soprattutto su calcio d'angolo. Di Agudelo parlerò in privato. Avremo assenze nella prossima giornata, ma abbiamo anche il modo di trovare chi potrà giocare al loro posto".