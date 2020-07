Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: Mertens e Politano nel tridente

Le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli: Mertens preferito a Milik con Politano nel tridente. Pinamonti in coppia con Sanabria.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI GENOA-NAPOLI

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.

L'articolo prosegue qui sotto

Sfida delicatissima sul campo del , con la formazione rossoblù chiamata a reagire per una lotta salvezza più che mai complicata. Di fronte il di Gattuso, ancora pienamente in corsa per un posto in .

Altre squadre

Sanabria e Pinamonti vanno a comporre il reparto offensivo di casa, con Biraschi e Barreca sulle corsie esterne e Schone in cabina di regia. Zapata guida il terzetto difensivo con Goldaniga e Masiello.

Gattuso preferisce ancora Mertens al posto di Milik e rilancia Politano sulla destra, confermatissimo Insigne dopo l'ultima ottima prestazione. Elmas e Lobotka a dare dinamismo e inserimenti accanto alla qualità di Fabian Ruiz, in difesa Manolas prende il posto dello squalificato Koulibaly.