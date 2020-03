Genoa, Marchetti insulta il Quarto Uomo dopo il 90': squalificato

Nonostante il colpo di San Siro, Federico Marchetti è stato espulso dopo il fischio finale. Stop per Padelli: anche lui se l'è presa col Quarto Uomo.

Nel silenzio di San Siro, la sua espressione nei confronti del Quarto Uomo, il signor Fabrizio Pasqua, si è sentita con maggiore chiarezza. E Federico Marchetti, portiere del , ne ha fatto le spese: è stato squalificato per un turno.

Nessuna pietà per il Giudice Sportivo, che nel comunicato ufficiale con la lista degli squalificati ha inserito anche il nome di Marchetti. Il quale, nonostante la bella vittoria ottenuta in casa del , a fine gara non è riuscito a non esternare la propria irritazione nei confronti di Pasqua.

Nel dettaglio, come si legge nel comunicato, Marchetti è stato squalificato per una giornata

"per avere, al termine della gara, urlato un’esclamazione irrispettosa al Quarto Ufficiale".

Marchetti è uno dei due soli giocatori fermati dal Giudice Sportivo al termine della ventottesima giornata di . L'altro, ironia della sorte, è un altro portiere di riserva, Daniele Padelli,

"per avere, al 27° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto al Quarto Ufficiale una critica irrispettosa".

Non è ovviamente chiaro quale giornata salteranno Marchetti e Padelli, considerato che la Serie A è stata sospesa a tempo indeterminato a causa dell'emergenza Coronavirus: nel weekend il Genoa avrebbe dovuto sfidare l' e l' il .