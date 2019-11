Genoa, infortuni muscolari per Zapata e Lerager: niente Torino

Il Genoa perde due titolari: problema ai flessori per Zapata, affaticamento per Lerager. Tornano tra i convocati sia Barreca che Saponara.

Terzultimo in classifica, e con la necessità assoluta di trovare i tre punti, il non si avvicina nel migliore dei modi alla sfida col : due elementi della rosa, ovvero Cristian Zapata e Lukas Lerager, non saranno del match.

Due assenze dell'ultim'ora, entrambe a causa di un infortunio muscolare e non per scelta tecnica come accaduto ad alcuni compagni contro la . Il Genoa le ha comunicate sul proprio sito ufficiale assieme alla lista completa dei convocati.

"Lo staff sconta all’ultimo le assenze di due nazionali: il difensore Zapata (problema ai flessori) e il centrocampista Lerager (affaticamento)".

Sempre per quanto riguarda i convocati del Genoa per la gara di domani pomeriggio (calcio d'inizio alle 18) col Torino, tornano in due: Riccardo Saponara e Antonio Barreca, entrambi esclusi da Thiago Motta contro la SPAL.

🔴🔵 La squadra ha raggiunto la base dei ritiri casalinghi al termine della rifinitura.



📝 Ecco i convocati di mister #Motta per #GenoaTorino ➡️ https://t.co/mOIiT6w5Ck pic.twitter.com/huE21jwz8w — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 29, 2019

Rimangono sempre fuori, invece, sia Jawad El Yamiq che Antonio Sanabria: per loro due, presumibilmente costretti a cercarsi un'altra squadra a gennaio, il periodo lontano dai campi prosegue.