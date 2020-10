Genoa, i giocatori positivi e la possibile formazione contro il Verona

Sono 17 i giocatori colpiti dal coronavirus in casa Genoa: Maran dovrà inventare una formazione tutta nuova per la sfida contro il Verona.

Il vive un momento delicatissimo dall'emergenza coronavirus scoppiata all'interno dello spogliatoio rossoblù. Mister Maran deve fare i conti con una rosa ridotta ai minimi termini, falcidiata da un virus che ha reso indisponibili ben 17 elementi.

In vista del prossimo match di campionato dopo la sosta il club rossoblù dovrà ricorrere sicuramente a elementi della Primavera, avendo comunque l'obbligo di scendere in campo secondo il protocollo. La norma prevede infatti che ogni club debba giocare nel caso disponga di almeno 13 giocatori sani e con un numero di maglia assegnato, incluso almeno un portiere.

I GIOCATORI POSITIVI DEL GENOA

Sono ben 17 i giocatori ancora positivi al Covid-19 in casa Genoa: tra questi elementi sicuramente importanti come Criscito, Perin, Radovanovic, Zappacosta e Destro. Un undici titolare falcidiato dal virus, questo l'elenco completo degli assenti:

Altre squadre

Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta.

VERONA-GENOA, LA POSSIBILE FORMAZIONE

Restano dunque a disposizione 12 elementi della prima squadra, ai quali vanno però aggiunti i 5 elementi della Primavera che hanno un numero di maglia. Questo l'elenco dei giocatori tra i quali Maran dovrà scegliere la prossima formazione contro il , considerando che Schone non è stato inserito in lista e dunque non è schierabile.

Portieri: Paleari, Zima

Difensori: Zapata, Goldaniga, Bani, Masiello, Czyborra (99)

Centrocampisti: Badelj, Ghiglione, Sturaro, Micovschi (13), Rovella (65), Eboa Ebongue (89)

Attaccanti: Shomurodov, Parigini, Pandev, Asoro (45), Scamacca (9)

Il Genoa dovrebbe dunque scendere in campo con un 3-4-1-2 del tutto inedito, con una situazione d'emergenza mai vista prima. Maran farà affidamento sul giovane Scamacca e su Shomurodov, con l'esperienza e la leadership di Pandev sulla trequarti.

A centrocampo da valutare il pieno recupero di Sturaro, che in caso di forfait sarà sostituito da Rovella: sicuro del posto invece Badelj, con Ghiglione e Czyborra sugli esterni. In difesa Zapata guiderà il terzetto con Goldaniga e uno tra Bani e Masiello. Tra i pali Paleari.

GENOA (3-4-1-2): Paleari; Goldaniga, Zapata, Bani (Masiello); Ghiglione, Badelj, Sturaro (Rovella), Czyborra; Pandev; Shomurodov, Scamacca.