Genoa, Davide Nicola nuovo allenatore: via Thiago Motta

Davide Nicola sostituisce Thiago Motta alla guida del Genoa: contratto fino a giugno con rinnovo in caso di permanenza in Serie A.

Fuori Thiago Motta, dentro Davide Nicola. Il si affida all'ex esterno per tentare la missione salvezza, divenuta complicata alla luce dell'ultimo posto in classifica e del recente trend da incubo.

Il Grifone, tramite il proprio sito, ha ufficializzato l'avvicendamento in panchina.

🔴🔵 Il Genoa Cfc comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a mister Davide #Nicola. ➡️ https://t.co/KRMOKyAG58 pic.twitter.com/nJB2SP0bAi — Genoa CFC (@GenoaCFC) December 28, 2019

Non sono stati resi noti i dettagli dell'accordo, ma come riporta 'Sky' Nicola - che in giornata era stato avvistato a Pegli - si è legato al Genoa fino a giugno con rinnovo qualora i rossoblù dovessero restare in .