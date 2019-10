Genoa-Brescia, Tonali onesto: "Il goal? Volevo crossare"

Sandro Tonali in goal con una grande punizione in Genoa-Brescia, ma non con un vero tiro: "In realtà volevo crossare".

Da molti è definito il 'nuovo Pirlo', forse per l'acconciatura che ricorda quella dell'ex centrocampista di e : non sappiamo se davvero Sandro Tonali diventerà un giocatore di livello mondiale ma, di certo, c'è che il suo futuro sarà in qualche modo radioso.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il goal che ha sbloccato - è una gemma di rara bellezza: punizione calciata di destro dal lato sinistro del campo, con traiettoria beffarda che ha sorpreso un esterrefatto Radu.

Ai microfoni di DAZN durante l'intervallo, Tonali ha però ammesso di voler crossare e non tirare direttamente in porta come poi è effettivamente accaduto.

"Ho crossato: però da lì, tirando col destro, se non la prende nessuno la palla può andare dentro da sola".

Per Tonali si tratta della prima gioia in che non passerà inosservata tra gli addetti ai lavori del mercato: si prospetta un gennaio caldo per Massimo Cellino, probabilmente intenzionato a non privarsi del suo gioiello almeno fino al termine del campionato.