Genoa-Brescia, Thiago Motta mago dei cambi: tre goal dalla panchina

Esordio vincente per Thiago Motta: i tre goal del Genoa al Brescia (Agudelo, Kouamé e Pandev) sono arrivati tutti dalla panchina.

Fine dell'astinenza per il , tornato a vincere in occasione dell'esordio di Thiago Motta da allenatore: 3-1 al griffato in maniera indiscutibile dal nuovo allenatore scelto da Enrico Preziosi per la rinascita.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

L'italo-brasiliano, infatti, ha azzeccato tutti e tre i cambi: dentro Agudelo, Kouamé e Pandev, e cioè i marcatori del 'Grifone' che interrompe un digiuno iniziato dopo la seconda giornata, quando arrivò il successo sulla .

Un evento mai accaduto da quando, nella stagione 1994/1995, vennero introdotte le tre sostituzioni: dato che non fa altro che esaltare le doti da stratega e l'intelligenza tattica del tecnico genoano.

3 - Per la prima volta in , una squadra ha mandato in gol, nel corso dello stesso match, tutti i tre giocatori subentrati dalla panchina. Magia.#GenoaBrescia #SerieA pic.twitter.com/EAFzs6lluv — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 26, 2019

Un avvio migliore, forse, Thiago Motta non poteva immaginarlo: e pensare che la rete di Tonali aveva fatto credere ad un nuovo tracollo rossoblu, evitato dalle intuizioni degne di un mago della panchina.

Al termine della partita il nuovo tecnico, ai microfoni di 'DAZN', però ha voluto sottolineare soprattutto la prova dei suoi ragazzi.