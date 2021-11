Il Genoa è ufficialmente americano: Zangrillo nuovo presidente

Si è conclusa, dopo la bellezza di 18 anni, l'era di Enrico Preziosi alla presidenza del Genoa: nella giornata odierna si è infatti chiuso il closing che ha portato la holding americana 777 Partners ad assumere la guida della società calcistica più antica d'Italia.

E' stato definito anche il nuovo Consiglio d'Amministrazione in cui ha fatto il proprio ingresso Alberto Zangrillo, nominato nuovo presidente: questa la nota ufficiale apparsa sul sito genoano.

"È stato definito oggi il closing per la cessione del Genoa CFC. La holding 777 Partners è la nuova proprietaria del club più antico del calcio italiano. Il Professor Alberto Zangrillo ha fatto il suo ingresso nel consiglio d’amministrazione del Club ed è il nuovo Presidente".

Zangrillo, 63 anni e genovese, è un medico anestesista noto per l'aver legato la propria carriera professionale all'Ospedale San Raffaele di Milano, dove ricopre il ruolo di primario del reparto di terapia intensiva. E' noto al pubblico anche per lo stretto rapporto con Silvio Berlusconi, del quale è il medico personale, e per le frequenti partecipazioni televisive nei programmi dedicati all'emergenza pandemica.