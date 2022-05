Gelbison in festa: conquista la sua prima storica promozione in Serie C

Ogni stagione è buona per riscrivere la storia: basta poco per capire cosa voglia dire per Vallo della Lucana una giornata del genere. Tutti in piazza ad aspettare il triplice fischio, poi la liberazione: la Gelbison Cilento è in Serie C.

Un traguardo raggiunto dopo 10 stagioni consecutive in Serie D: quella categoria assaporata per la prima volta nel 2008, tempi che sembrano lontanissimi.

Li aspetta il primo campionato tra i professionisti, al culmine di una stagione che li ha visti guidare a lungo il Girone I di Serie D e lottare per il primato con Cavese e Acireale: la formazione di Gianluca Esposito ce l'ha fatta.

Bastava vincere contro il Troina, in Sicilia: lo 0-3 ha consegnato un'altra certezza e la gioia più grande, con tanto di festa dei giocatori sulle note di "Bambola", una canzone che ha caratterizzato la rivalità in vetta.

Tra una settimana il ritorno al "Giovanni Morra" per l'ultima contro Santa Maria Cilento: il saluto ai tifosi che, da oggi, sono tra i professionisti per la prima volta, coronando un sogno.