Gegenpressing: come funziona lo stile tattico reso famoso da Klopp?

Ci sono tantissime diverse filosofie tattiche nel calcio in continua evoluzione, con gli allenatori costretti a innovare per risolvere gli enigmi continui sul campo. Il Gegenpressing è diventato uno stile di gioco popolare, visto che le squadre in Germania, Inghilterra e non solo hanno deciso di adottarlo.

Ma cos'è il gegenpressing, chi lo ha inventato e quali team lo usano? Facciamo il punto su un modo di giocare che ha sempre più proseliti.

CHE COS'É IL GEGENPRESSING E COME FUNZIONA LA TATTICA

Gegenpressing, che in tedesco significa "contropressing", è una filosofia tattica resa popolare dalle squadre di Jurgen Klopp, il Borussia Dortmund e il Livepoool. E' stato comunque anche notoriamente utilizzato dalle squadre di Ralf Rangnick .

L'essenza della filosofia non è solo che le squadre debbano premere sugli avversari, ma che lo facciano con particolare attenzione e zelo quando la palla è nel territorio avversario. Di fatto contrastando il contrattacco.

Richiede che la linea di attacco si impegni a correre molto, visto che viene chiesto loro di chiudere rapidamente i difensori avversari. Così da forzare un errore quando viene effettuato un tentativo di giocare la palla dalla parte posteriore.

Klopp ha spiegato la tattica in questi termini:

"Il Gegenpressing ti consente di riconquistare la palla più vicino alla porta. Manca solo un passaggio per una buona occasione. Nessun regista al mondo può essere buono come una buona situazione di gegenpressing, ed è per questo che è così importante".

Il gioco del pressing intenso è, naturalmente, strutturato nella misura in cui prevede la presa di mira degli anelli deboli della difesa - quelli meno abili sulla palla, ad esempio - e prevede un attento calcolo del rischio.

Quindi, mentre è importante nel gegenpressing mantenere un alto livello di pressing durante il gioco, i giocatori devono essere in grado di valutare quando ricadere in una posizione difensiva per risparmiare energia. Semplicemente non può funzionare se una squadra è completamente esausta o soggetta a infortuni.

Il Gegenpressing è più efficace con un trio davanti particolarmente veloce e in forma, ma che è anche abbastanza creativo da capitalizzare gli errori con un passaggio decisivo.

Sadio Mane, Roberto Firmino e Mohamed Salah del Liverpool sono diventati emblematici dello stile grazie al loro ruolo nel successo del club della Premier League, che li ha visti vincere la Champions League nel 2019 ed emergere come antidoto al Manchester City di Pep Guardiola.

Tuttavia, non è solo la linea d'attacco a fare la propria parte nel sistema di gegenpressing . L'intera squadra deve essere posizionata correttamente per supportare l'attacco frontalmente, chiudendo qualsiasi potenziale opzione di passaggio per l'avversario che ha la palla.

Parte del pensiero alla base di questo pressing unitario è il consentire alla squadra che preme maggiori opzioni nel contropiede che nasce dal contro-pressing. Quindi, se terzini come Andy Robertson e Trent Alexander Arnold vengono spinti in alto, sono in una posizione migliore per mettere insieme cross devastanti una volta che la palla viene riconquistata.

CHI HA INVENTATO IL GEGENPRESSING?

Il Gegenpressing è spesso attribuito a Jurgen Klopp e il nativo di Schwarzwald ha sicuramente applicato il suo particolare pensiero ad una lunga tradizione di pressing nel mondo del calcio.

Il concetto di pressing - o "closing down", come era noto nei primi giorni del calcio - è una componente fondamentale del gioco e, mentre Klopp è diventato sinonimo di gegenpressing, è in realtà l'ultimo di una lunga serie di allenatori che hanno dato la priorità all'abilità di pressare gli avversari all'interno delle loro filosofie.

Il suo mentore al Mainz, Wolfgang Frank, era un convinto sostenitore del pressing e a sua volta era stato fortemente influenzato dal leggendario allenatore del Milan e dell'Italia Arrigo Sacchi.

Sotto Sacchi, i rossoneri sono diventati i Re del pressing dalla fine degli anni '80 agli anni '90, vincendo due Coppe dei Campioni e un titolo di Serie A.

Il tecnico italiano ha spiegato che il pressing non è solo correre dietro all'avversario, ma anche "controllare lo spazio" e, in definitiva, controllare il gioco nella mente della squadra avversaria.

"Se lasciassimo giocare i nostri avversari nel modo in cui erano abituati, aumenterebbero la propria fiducia, ma se li fermassimo questo danneggerebbe la loro fiducia" ha detto Sacchi in Inverting the Pyramid di Jonathan Wilson. "Questa era la chiave: il nostro pressing era psicologico oltre che fisico".

Anche altri allenatori possono rivendicare il titolo di maestro nel perfezionamento del gioco pressante, non ultimo Marcelo Bielsa, la cui applicazione dogmatica di un gioco pressante in cui i suoi giocatori "corrono tutto il tempo" ha persino portato ad accuse di 'Bielsa Burnout' .

Guardiola è un altro esempio degno di nota, avendo realizzato un gioco ad alta pressione mentre dirigeva il Barcellona, ​​e Josè Mourinho, la cui squadra del Porto dei primi anni 2000 è stata particolarmente efficace nel costringere gli avversari a sbagliare attraverso il pressing.

QUALI SQUADRE HANNO UTILIZZATO IL GEGENPRESSING?

Il gegenpressing è stato utilizzato da Klopp in ogni squadra che ha allenato. Ha sperimentato il progetto a Mainz prima di costruirlo al Borussia Dortmund .

È stato al Dortmund che il gioco di Klopp è diventato noto come "Heavy Metal Football" producendo due titoli di Bundesliga e una corsa memorabile, anche se persa, fino alla finale di Champions League nel 2013.

Commentando lo stile di calcio giocato dall'Arsenal di Arsene Wenger nel 2013, Klopp ha detto che le squadre del francese sono "come un'orchestra, ma è una canzone muta. Mi piace di più l'heavy metal. Lo voglio sentire sempre forte".

Da quando ha assunto la carica di allenatore del Liverpool nel 2015, Klopp ha cesellato il club di Anfield a sua immagine e lo stile gegenpressing ne fa parte.

Proprio come Klopp è uno studente di tattica che deve molto a Frank e Sacchi, il suo stile di calcio ha ispirato altri allenatori, che hanno incorporato la filosofia nel modo in cui giocano le loro squadre.

Uno di questi esempi è Jupp Heynckes, che ha schierato un gegenpress nella Bayern Monaco che ha vinto tutto, mentre l' RB Lipsia ha giocato qualcosa di simile sotto Julian Nagelsmann. Quest'ultimo ha seguito le orme di Ralf Rangnick, che ha implementato quei progetti a Hoffenheim e RB Leipzig.