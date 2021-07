Gazzetta dello Sport - Tre giornalisti positivi: salta la conferenza stampa a Coverciano

Tre casi di positività al Covid tra i giornalisti al seguito dell'Italia. Niente conferenza a Coverciano.

Allarme Covid a Coverciano, a due giorni dalla finalissima di Euro 2020 contro l’Inghilterra in quel di Wembley. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, tre giornalisti sono risultati positivi al Coronavirus nel giro di tamponi di Italia-Spagna.

Oggi alle 14 è in programma la consueta conferenza stampa nel ritiro azzurro, ma sarà deserta, solo con collegamenti da redotto. Si tratta solo di una misura precauzionale: non ci sarebbe timore di focolai nel gruppo.

La squadra non avrebbe avuto contatti con i media, se non a distanza nelle conferenze. Uno dei giornalisti positivi sarebbe tornato in Italia, mentre gli altri due sono in quarantena a Londra.

Non dovrebbero esserci dunque conseguenze nel gruppo di Mancini, che ha già completato nei giorni scorsi tutto il ciclo vaccinale.

Secondo 'Calcio e Finanza' tra i positivi ci sarebbe anche Alberto Rimedio, prima voce della Rai per le partite dell'Italia, che potrebbe dunque essere sostituito per la finale.