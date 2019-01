Gattuso su Higuain: "Non mi ha detto di voler andar via"

Gattuso alla vigilia di Juventus-Milan: "Higuain lo vedo sereno, al 90% gioca. E' a disposizione, ma la situazione va sistemata".

Il primo trofeo ufficiale della stagione viene assegnato nel teatro di Jeddah, dove i campioni d'Italia della Juventus sfidano il Milan , sconfitto in finale di Coppa Italia proprio dai bianconeri: Gennaro Gattuso ha presentato il big match che assegna la Supercoppa Italiana .

Intervenuto ai microfoni dei media, l'allenatore rossonero si è subito soffermato su Gonzalo Higuain , coinvolto tra tante voci di mercato.

" Se punto su Higuain? Mi baso su quello che vedo in settimana durante gli allenamenti. Ci sono tantissime voci, ma si allena bene e sta bene con i compagni, in questo momento è a disposizione. Domani al 90% gioca . Poi vedremo cosa vorrà fare, ma il giocatore è sereno. Sicuramente è una situazione che deve essere sistemata . Lo vedo dentro il progetto, non credo che sia un bravo attore, scherza con i compagni e lo vedo bene. Non mi ha mai detto di voler andar via , lo sto ancora aspettando. Far cambiare idea a un atleta non è facile".

Gattuso ha poi raccontato le sensazioni personali alla vigilia di un match così importante:

"Sono sereno, preparare certe partite da giocatore era diverso. Sappiamo che la Juventus è padrona in Italia da 8 anni, ci servono queste partite. Dobbiamo giocare con spensieratezza, nel calcio non vince sempre la squadra più forte. Vedo i ragazzi tranquilli e dovremo fare una grande gara per battere la Juventus".

Dopo l'esordio in Coppa Italia il nuovo acquisto Paquetà potrebbe partire ancora titolare.

"Sta bene fisicamente, è a disposizione. Non ha nessun problema fisico, ha già fatto vedere cose importanti in Coppa Italia, ha grandi margini di miglioramento. Vedremo se giocherà dall'inizio".

L'allenatore rossonero chiede ai suoi lo stesso atteggiamento avuto in campionato proprio contro la Juventus.

"Voglio vedere lo stesso spirito mostrato contro i bianconeri a Torino o all'inizio della finale di Coppa Italia. Voglio una squadra che gioca senza paura per 95 minuti e voglio vederla giocare a viso aperto. Cutrone ? Lui scalpita sempre, non solo dopo una doppietta. E' un giocatore che ci teniamo stretti, quando non gioca è scontento e bisogna fargli capire tante cose".

