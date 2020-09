Gattuso spiega la panchina di Osimhen: "Nel calcio bisogna correre"

Il passa al 'Tardini' ma per avere la meglio sul è stato necessario l'inserimento di Osimhen ed il passaggio a un 4-2-3-1 molto offensivo.

Gattuso però, intervistato da 'DAZN', al momento non sembra voler cambiare stabilmente modulo.

"Non bisogna stare dietro ai numeri, ma pensare ai principi di gioco. Per giocare a calcio bisogna correre. Sappiamo che Osimhen ha una marcia in più, sapevamo che nell'ultima mezz'ora poteva farci fare il salto di qualità. Devo dare un equilibrio alla squadra".