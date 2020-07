Gattuso rassegnato su Milik: "Un giocatore sa quando è finito un ciclo"

La vittoria sul campo del proietta il di Gattuso al quinto posto in classifica, ma il tecnico calabrese si è soffermato anche sulla delicata questione Milik, sempre più vicino ormai all'addio.

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'ex allenatore del ha spiegato nel dettaglio la situazione sul centravanti polacco:

"Per noi è difficile andare a trovare un giocatore più forte di Milik, ci vogliono anche tantissimi soldi. Ma un giocatore sa quando è finito un ciclo e si mette in testa una certa idea, che dobbiamo rispettare. Se non ha la testa giusta poi si fa fatica ad allenarlo".