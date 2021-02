Orgoglio Gattuso: "Pensano che non sia da Napoli? Sti cazzi"

Il Napoli rialza la testa. E lo fa anche Gennaro Gattuso, che dopo la vittoria di misura ottenuta contro la Juventus a 'Sky' tira fuori l'orgoglio dei giorni migliori.

"Siamo in grandissima difficoltà, ci mancano tantissimi giocatori. Abbiamo fatto la gara che dovevamo, mostrando spirito di squadra. La Juve meritava qualcosa in più, ma noi abbiamo saputo soffrire. Grande vittoria, ci voleva per il morale, ora speriamo di recuperare giocatori perchè siamo corti e ci sono tante partite".

"Quest'anno gli attaccanti non li ho mai avuti a disposizione, tanti giocatori out. Con lo Spezia ci mancano 3 punti, in altre partite potevamo portarne a casa altri. Prestazioni altalenanti e mancanza di mentalità, ma c'è anche da analizzare ciò che abbiamo passato in questi mesi".