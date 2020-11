Gattuso ricorda Maradona: "È morto, ma non morirà mai"

Il batte 2-0 il Rijeka nel segno di Diego Armando Maradona. Il San Paolo è vuoto, ma pieno di emozioni soprattutto all'esterno. Emozioni che sente anche Gennaro Gattuso, che a 'Sky Sport' ha voluto omaggiare Diego.

"Ho tanti bei ricordi, ho parlato tante volte con Diego, ho cenato un paio di volte con lui. È morto, ma non morirà mai. Ha fatto tante cose straordinarie. Ha sbagliato nella vita privata, ma per ciò che ha fatto rimarrà sempre lì. Il rammarico è che gli volevo dare qualche scarpata da giocatore, ma non ne ho mai avuto la possibilità. Va a fare compagnia a tante persone e a mia sorella. Va bene così".