Gattuso analizza il Napoli: "Siamo troppo nervosi, forse è anche colpa mia"

Il Napoli cade in casa con lo Spezia e porta Gennaro Gattuso ad indossare i panni dello psicologo. Ringhio, a 'DAZN', nel dopogara prova a capire quali sono le lacune degli azzurri.

"Abbiamo creato tanto, ma bisogna capire perchè succedono queste cose. E' vero che ci mancano Osimhen e Mertens, ma siamo troppo nervosi. Non accettiamo di subire il pareggio, compromettiamo le partite, alla prima difficoltà facciamo troppi errori di valutazione".

"Il goal è un problema perchè creiamo tanto, ma non penso sia solo sfortuna: bisogna stare sul pezzo e annusare il pericolo, ci vuole cattiveria, magari è anche un problema mio che non sono abbastanza bravo a far capire ai miei giocatori con che veemenza bisogna andare a concludere".

"Ci sono state scelte sbagliate, sui 2 errori di Maksimovic dovevo toglierlo perchè si è innervosito. E' stata una partita di grande qualità, mi brucia, stiamo buttando partite incredibili e abbiamo tutti un po' di colpa".