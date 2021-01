Gattuso al Napoli: "Per diventare grandi mancano veleno e cazzimma"

Gattuso indica la strada al Napoli per completare la crescita e si gode il 6-0 alla Fiorentina: "Non potevamo sbagliare, sfruttate le chances create".

Il Napoli travolge la Fiorentina e ritrova fiducia a ridosso della . Gennaro Gattuso si gode il 6-0 ai viola, ma a 'DAZN' non manca di sottolineare cosa occorre per completare la crescita dei suoi.

A proposito di compattezza, Gattuso elogia Demme.

"Per noi è importante, quando è arrivato ci ha dato tanto equilibrio. Sono contento di tutti, ma la quantità che può darti Diego gli altri possono dartela meno e fornirti altre soluzioni".

Da Demme a Zielinski.

"Può fare tutto, è ovvio che negli ultimi 20-25 metri centralmente sa calciare e inserirsi bene ed è meglio per lui giocare lì. Può migliorare ancora in termini di mentalità, con un po' di quantita in più".

In settimana il si è riunito a pranzo su iniziativa di Gattuso.

"Mi è venuto da dentro, era giusto andare a mangiare un buon piatto di pasta, bere un bicchiere di vino e dire due stronzate. Chi ha pagato? Io". "Erano state dette tante inesattezze su me e la squadra, ci possono essere momenti di tensione, ma a qualcuno piace raccontare storielle. I miei giocatori sanno tutto, è un onore per me allenare questa squadra, per diventare grandi però ci mancano veleno e cazzimma. Non possiamo giocare sempre di fioretto, serve anche farlo col coltello tra i denti".

Ora testa alla Supercoppa, appuntamento su cui Ringhio dice la sua in conferenza stampa.

"I trofei sono sempre importanti. Giochiamo contro una squadra di mentalità, lo dice la loro storia. Da nove anni vincono in , hanno fatto finali di Champions e sappiamo che possono avere qualcosa più di noi, ma ce la giocheremo con grande rispetto per la Juve".

Mertens è tornato in campo, ma a 'Sky' l'allenatore del Napoli fa chiarezza sulle condizioni del belga.