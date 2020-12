Gattuso furioso per il rosso a Insigne: "Un vaffanculo dopo un rigore ci può stare"

Gennaro Gattuso non digerisce l'espulsione di Insigne: "Gli inglesi dicono 'fuck off' e non succede nulla. Solo in Italia succedono queste cose".

Gennaro Gattuso è furioso. L'espulsione di Insigne in occasione del calcio di rigore assegnato all'Inter proprio non gli è andata giù. E a 'Sky Sport', dopo il fischio finale, l'allenatore del non fa nulla per nasconderlo.

"Due minuti prima dell'espulsione fai i complimenti al capitano e poi lo butti fuori? Succede solo in . Gli inglesi dicono 'fuck off' e non succede nulla. Un giocatore non può essere espulso perché manda a cagare l'arbitro dopo un rigore dubbio. Chi fa questo lavoro deve capirlo, ci stiamo giocando tanto. Si cambiano le partite, non è corretto. Allora io che dovevo fare quando giocavo? Facevo una partita sì e una no... Un vaffanculo dopo un rigore ci può stare, un arbitro deve avere intelligenza e tatto".

Breve parentesi sulla partita in sé. Una partita che il Napoli ha ben giocato, sfiorando prima il vantaggio e poi il pareggio.

"La mia squadra ha giocato una grandissima partita, abbiamo messo alle strette l' . Ma i goal bisogna farli. Certamente rimane la prestazione".

Si torna sull'episodio che ha in parte indirizzato la partita: l'espulsione di Insigne. Altre recriminazioni da parte di Gattuso.

"Cosa ha detto Insigne a Massa? Gli ha detto: 'Vai a cagare'. Siamo una delle poche nazioni in cui si buttano fuori i giocatori per questo. Non è una roba che mi invento io, ho giocato anche in . L'arbitro ha una giornata storta e butta fuori un giocatore".

Gattuso, quindi, analizza la partita dal punto di vista tattico.

"Forse io e Conte l'abbiamo resa più brutta, ma tatticamente ha avuto grandi contenuti. Abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo, costruendo a tre. L'Inter ha una grande forza fisica, mette sotto tutti, ma noi in confronto ad altre squadre abbiamo sofferto poco. E abbiamo avuto tante palle goal".

Chiusura ancora una volta sul rosso a Insigne.