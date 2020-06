Gattuso coccola Lozano: "Era la sua partita, Ghoulam ora sta bene"

Gennaro Gattuso commenta la vittoria del Napoli a Verona: "Grande partita in fase di possesso e di non possesso. Ghoulam ora riesce ad allenarsi".

Dopo il trionfo in Coppa , il parte con il piede giusto anche in campionato, vincendo contro il e portandosi al sesto posto solitario a 42 punti.

Gennaro Gattuso ha commentato la partita ai microfoni di 'DAZN' godendosi soprattutto il goal di Lozano, cacciato dall'allenamento solo qualche giorno fa per scarso impegno.

"Sono tutti miei giocatori, specialmente con i cinque cambi. Oggi era la partita di Lozano con la sua velocità e la prossima settimana può essere la partita di Younes. Il rancore? E' il campo che parla".

Il tecnico difende la prestazione della sua squadra a Verona, sottolineando i meriti del Napoli.

"E' riduttivo dire che siamo stati compatti. Abbiamo fatto una grande partita in fase di possesso e in fase di non possesso. La squadra è cresciuta, con l' abbiamo fatto fatica perché è fisica come l' . La squadra è in salute, sa palleggiare molto bene. Dobbiamo migliorare nel non forzare le giocate".

Tra i giocatori recuperati da Gattuso c'è anche Ghoulam, subentrato nel finale di gara al 'Bentegodi' dopo una lunga assenza.

"Ringrazio la società, i ragazzi si sono presentati in ottime condizioni. Ghoulam quando sono arrivato aveva sempre piccoli problemi fisici, ora riesce a fare gli allenamenti. Qualche anno fa era uno dei terzini più forti al mondo".

Intervistato ai microfoni di Sky, il tecnico del Napoli ha poi parlato della situazione legata al futuro di Milik. Come confermato da Giuntoli prima della gara, in caso di mancato accordo per il rinnovo il giocatore verrà messo sul mercato.