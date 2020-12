Gattuso carica il Napoli: "Ci giochiamo il primo obiettivo"

E' la notte del dentro o fuori per il che giovedì sera deve almeno pareggiare contro la per accedere ai sedicesimi di .

Gennaro Gattuso, intervenuto nella classica conferenza della vigilia, non si fida nonostante gli spagnoli arrivino al nuovo 'Stadio Diego Armando Maradona' senza David Silva e Oyarzabal.

"La Real Sociedad ha fatto benissimo, quest'anno è ancora imbattuto in campionato. Domani ci giochiamo il primo obiettivo, speriamo di vedere un grande Napoli. Loro sono senza due giocatori importanti, ma è una squadra non a caso imbattuta da tempo, questo fa capire chi affrontiamo... Stadio Maradona? Emozione, responsabilità, c'è di tutto, anche per l'importanza della partita. Diego merita tanto per quello che ha fatto, domani è un grande onore essere il primo allenatore lì".