Gattuso sul calendario: "Napoli e Juve le uniche senza settimana tipo"

La vittoria contro la Juventus ha ridato respiro al Napoli, che ora riparte dai sedicesimi di Europa League e dalla sfida d'andata contro il Granada.

Gennaro Gattuso, è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia.

"Siamo in emergenza, ma non siamo venuti qui in vacanza. Vogliamo fare una grande prestazione, ci vuole un grande Napoli contro una spagnola atipica. Vanno in verticale, sono veloci davanti e sono ben organizzati. Siamo pochi, ma serve una squadra competitiva".

"Lozano è un giocatore importante come tutti quelli che mancano, l'anno scorso ha fatto molto meno delle sue possibilità. Ma abbiamo Politano che sta facendo una grandissima stagione, mentre Insigne sta vivendo una delle sue migliori".

"Abbiamo bisogno di recuperare giocatori perchè si gioca ogni 3 giorni, noi e la Juve siamo le uniche a non aver mai potuto svolgere una settimana tipo. Questo problema ce l'hanno tutti, ma noi sempre, compreso l'impegno di Supercoppa a gennaio. Ma bisogna affrontare le cose con grande serietà".

"Affrontiamo una squadra rognosa, che ha caratteristiche ben precise, l'esperienza si azzera. Per loro è un grande evento, noi dovremo battagliare perchè possono metterci in difficoltà. Ho visto come affrontano le squadre superiori tecnicamente, serviranno fisico e carattere e giocare bene dal punto di vista tecnico. Bisogna rispettarli".