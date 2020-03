Gaston Ramirez attacca: "Tante squadre di Serie A hanno nascosto i contagiati"

Mondo del calcio diviso. Mondo dello sport, diviso. Mondo, diviso. C'è chi vuole tornare al più presto a lavorare, chi spera che la stagione calcistica 2019/2020 possa concludersi. E c'è chi non ci pensa, preferendo concentrarsi sulla famiglia, in attesa di novità riguardo la pandemia di coronavirus e il suo superamento.

Gaston Ramirez, trequartista della , invia un messaggio chiaro e conciso sul calcio, su cosa rappresenta e cosa dovrebbe fare in questo momento. I diritti , gli stipendi, l'aiuto al personale sanitario. Il giocatore uruguagio esprime le proprie idee.

Intervistato dal Secolo XIX, Gaston Ramirez ha applaudito la Sampdoria. A differenza di altri:

"Abbiamo affrontato la nostra emergenza con tranquillità, sentendo spesso i nostri compagni contagiati, che ci hanno sempre tranquillizzato sulle loro condizioni. La Sampdoria non ha tenuto nascosto nulla, tante altre squadre sì e non lo capisco".

Ramirez è convinto che molte squadre abbiano nascosto i contagiati:

“E’ una mancanza di rispetto verso chi è stato trasparente e verso le persone che sono entrate in contatto con i contagiati. Rivelarlo non è una macchia sulla fedina penale, è questione di salute ed etica. Se si vuole vincere la guerra bisogna isolare i contagiati. Qualcuno pensa seriamente che in A solo la Sampdoria abbia avuto 6-7 contagiati?".