Gasperini su Hateboer: "Non credo possa recuperare prima di aprile"

Gian Piero Gasperini parla della situazione legata all'infortunio di Hateboer e annuncia la possibile assenza di Maehle: "Contusione a una gamba".

"Intervenire ora significa chiudere anzitempo la stagione". Nei giorni scorsi Gian Piero Gasperini si era espresso così sulle condizioni di Hans Hateboer, ai box ormai da settimane a causa di una microfrattura al quinto metatarso del piede sinistro.

In ogni caso, i tempi per rivedere in campo il 'cavallo pazzo' olandese saranno lunghi. Un mese e passa, come ha confessato lo stesso Gasperini durante la conferenza stampa di presentazione della sfida che l'Atalanta affronterà domani contro il Napoli, remake della doppia semifinale di Coppa Italia.

"Come sta Hateboer? Chiedetelo al dottore... So che i tempi sono lunghi. Hans ha il piede bloccato da una decina di giorni e non credo che possa recuperare prima di aprile".

L'ultima presenza di Hateboer con la maglia dell'Atalanta risale a un mese fa circa: il 23 gennaio i nerazzurri si imponevano con un rotondo 3-0 sul campo del Milan, ma si preparavano a fare a meno dell'olandese.

Il problema è che anche il suo sostituto designato, quel Joakim Maehle che l'Atalanta ha preso a gennaio dal Genk, continua a convivere con problemi fisici. E, come annunciato da Gasperini, contro il Napoli non ci sarà.

"Stiamo tutti bene: l'unico problema è lui. Ha rimediato una contusione a una gamba e non so se riusciremo a recuperarlo per domani".

Se Maehle non dovesse recuperare, Gasperini sarebbe nuovamente costretto a fare i salti mortali sugli esterni: Sutalo è ancora pronto a trasferirsi sulla fascia destra del centrocampo, come già fatto nelle ultime partite.