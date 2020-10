Gasperini non ha dubbi: "Atalanta diversa dall'Ajax"

Le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Ajax di Champions League.

L' prova a riprendersi dopo la brutta sconfitta interna maturata in campionato con la : l'impegno contro l' non è di quelli ideali ma, gli stimoli provenienti dalla , potranno fare la differenza in positivo.

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, Gian Piero Gasperini ha sottolineato le diversità tra l'ultimo incontro e quello che domani la 'Dea' dovrà affrontare contro gli olandesi.

"Sarà completamente un'altra partita: con la Samp dovevamo superare una squadra chiusa in difesa, l'Ajax invece attacca con molti uomini. Dovremo essere bravi in entrambe le fasi. Sarà un match più aperto e con difficoltà diverse".

L'assenza dei tifosi sugli spalti pesa: quantomeno l'Atalanta potrà esordire in Europa nel suo 'Gewiss Stadium'.

"Mai avrei pensato di giocare questa seconda Champions senza pubblico, resta comunque la soddisfazione di farlo nel nostro stadio a Bergamo dopo essere stati costretti a emigrare altrove nelle precedenti esperienze europee".

Il paragone tra Atalanta e Ajax non regge, almeno sotto il piano tattico.

"Dal punto di vista tattico l'Atalanta e l'Ajax sono due squadre diverse. Per me però gli olandesi restano un punto di riferimento, un modello sotto l'aspetto della gestione societaria".

A centrocampo mancherà De Roon, infortunatosi all'adduttore in campionato.

"L'assenza di De Roon è importante per il valore del giocatore, ma non è la prima volta che giochiamo senza di lui. Anzi, in altre circostanze abbiamo fatto molto bene".

Non sarà un ko a frenare l'ambizione dell'Atalanta di ben figurare sul palcoscenico europeo.

"Nel calcio ci sono vittorie e sconfitte, si reagisce pensando alla prossima gara e a quali possono essere stati gli errori commessi".

L'Ajax è reduce da un clamoroso successo esterno in Eredivisie sul campo del povero Venlo.

"Quel 13-0 mi fa dire che l'Ajax è una squadra in salute, anche col ha giocato bene. In campionato può sperimentare altre situazioni che sicuramente aiutano, ma la Champions è diversa e abbiamo la possibilità di rendergli la vita dura".

Miranchuk è a disposizione: il goal realizzato al Midtjylland l'ha riconsegnato alle rotazioni di Gasperini.