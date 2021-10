Gasperini non si fida dello United: "Niente crisi per un ko, i numeri di Ronaldo parlano da soli"

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro il Manchester United.

L'Atalanta per continuare a scrivere la sua storia in Champions League: dopo il successo in campionato contro l'Empoli, i nerazzurri proseguono il loro tour in giro per l'Europa sfidando il Manchester United.

Sarà la prima volta per la 'Dea' a Old Trafford, in una sfida che può offrire tanto a livello di classifica.

Alla vigilia della sfida contro i Red Devils, Gian Piero Gasperini presenta la gara che vedrà impegnata domani sera la sua Atalanta nel 'Teatro dei Sogni'.

"Il livello di difficoltà è altissimo, la platea ha un valore aggiunto anche per Manchester. In termini di speranza di superare il turno, saranno due partite, sia quella di domani che quella in casa nostra, che non determinerà il passaggio del turno. Darà valore alla prestazione alla squadra".

Gasperini si è soffermato sulle numerose assenze in vista della sfida di Old Trafford:

"Hai il vantaggio che non rischi di sbagliare la formazione. Sarà molto più semplice non sbagliare i cambi o gli undici, è l'unico vantaggio che vedo. Mancheranno cinque giocatori, è il mio unico dispiacere: Hateboer, Toloi, Gosens, Djimsiti e Pessina. Sono importantissimi per il contributo che hanno dato per giocare queste partite. Abbiamo delle soluzioni, però sono sinceramente dispiaciuto. Chiaro che le nostre siano assenza importanti, soprattutto nello stesso reparto. Questo ci costringerà a degli adattamenti. Però non credo assolutamente che l'Atalanta debba snaturarsi o inseguire degli aggiustamenti che non ha mai fatto. Ciò che abbiamo fatto ci ha portato a giocare questo tipo di competizioni".

L'Atalanta tornerà ad affrontare CR7, che in estate ha lasciato la Juve per tornare a vestire la maglia del Manchester United:

"Cristiano Ronaldo non lo devo presentare io, è un giocatore straordinario, ha una capacità realizzata importante. I numeri parlano da soli, ha continuato a segnare".

Gasperini non si fida del momento negativo del Manchester United, reduce dalla sconfitta per 4-2 sul campo del Leicester:

"Ultimamente il Manchester in campionato ha fatto qualche passo falso. Il valore della squadra è altissimo, si vede anche nelle partite perse, è un interprete pericolosissimo. Sappiamo della difficoltà della gara, ma questo succede a certi livelli quando ti scontri con un tipo di formazione. Loro avranno una grande reazione, un grande pubblico. Questa è un'altra competizione, ci sta a inizio stagione incappare in qualche risultato non positivo. Ho visto anche contro il Leicester, ha fatto un ottimo primo tempo. Ci sono anche gli avversari, di valore. Giochiamo contro una grande squadra, non penso che abbiano crisi o difficoltà per avere perso una partita".

Il tecnico degli orobici chiude con ricordo della sfida di Manchester contro il City di Guardiola: