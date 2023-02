Gasperini risponde a Guardiola e Sarri: "Noi dentisti? In campionato diventiamo chirurghi"

Dopo il successo in Lazio-Atalanta, l'allenatore della Dea ironizza sulla definizione dei suoi colleghi: "Farlo in Champions era un grande merito".

Nel novembre del 2019 l'Atalanta viveva la sua prima esperienza in Champions League ospitando il Manchester City di Pep Guardiola a San Siro, e in quell'occasione non passò inosservata la dichiarazione di Pep Guardiola rilasciata dopo l'1-1 finale.

"Affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista: si soffre sempre".

Una frase ripresa, a distanza di anni, da Maurizio Sarri, che alla vigilia della sfida dell'Olimpico, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, ha di nuovo tirato fuori il concetto del "dentista".

"E' come andare dal dentista, sarà una partita tremenda".

Alla fine è terminata 0-2 con le reti di Zappacosta e Hojlund, in favore della Dea che aggancia Roma e Milan a quota 41 punti, al terzo posto in campionato: Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky, ha risposto ai suoi colleghi.

"Noi dei dentisti? Già riuscire a fare il dentista in Champions era un grande merito: dare fastidio e a volte battere queste squadre era premiante. In campionato diventiamo anche un po' chirurghi: riusciamo a fare qualche intervento importante, rimanendo in zone alte della classifica".

Soddisfatto, il tecnico della Dea ha parlato anche della prestazione di Hojlund, autore di una prova da applausi.

"E' stata la migliore Atalanta della stagione, visto il valore dell'avversario e i numeri. Abbiamo fatto una di quelle partite che ti possono dare grande fiducia contro una squadra con cui all'andata abbiamo fatto la peggiore partita della stagione. Non so se sarà possibile arrivare nuovamente in Champions League, ma sarebbe il massimo. Hojlund? Ho un diamante da sgrezzare: è un ragazzo con dei margini notevoli. Spirito, energia e qualità tecnica: crescerà ancora".