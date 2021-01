Gasperini 'difende' Gomez: "Andavamo bene anche con lui"

Il tecnico dell'Atalanta ha commentato la vittoria roboante sul Sassuolo, battuto 5-1, e il calciomercato attorno ad Amad Diallo Traorè.

Inizia col botto il 2021 dell'. La Dea ha infatti devastato il , battendolo in quel di Bergamo per 5-1. Quarto posto, ora occupato dal dopo il sorpasso ai neroverdi, a -3 e ambizioni vive per la squadra di Gasperini.

Pokerissimo firmato Zapata-Muriel-Pessina-Ilicic, in cuii come ormai consuetudine non ha trovato posto il Papu Gomez. L'argentino è vicino all'addio con l'Atalanta in virtù delle ultime vicissitudini e nel corso del 2021, a gennaio o nel calciomercato estivo, troverà una nuova squadra. A meno di sorprese.

Proprio a proposito di Gomez e delle cinque reti al Sassuolo, Gasperini ha detto la sua al termine della gara:

" C’era anche il Papu di mezzo quando i risultati li abbiamo fatti, non voglio che si dica che prima andavamo male perché c’era Gomez e ora andiamo bene senza di lui. Non sarebbe giusto"

Oltre a Gomez, lascerà nel breve periodo l'Atalanta anche Amad Diallo Traorè, il giovane attaccante da tempo promesso sposo del :

"Difficile tenerlo fino al termine della stagione perchè lo vogliono subito, a gennaio. Ha ricevuto il passaporto. Se lo vuole dare in prestito però meglio lo dia a noi...".

Riguardo al momento di forma, Gasperini è ovviamente soddisfatto: